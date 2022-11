Jenny Miranda e o noivo posam nus para foto - Reprodução do Instagram

Jenny Miranda e o noivo posam nus para fotoReprodução do Instagram

Publicado 28/11/2022 12:55

Rio - Jenny Miranda surpreendeu os internautas ao surgir nua em um clique com o noivo, o dermatologista Fabio Gontijo, em uma foto publicada no Instagram Stories, nesta segunda-feira. A filha adotiva de Gretchen explicou para os fãs que perdeu uma aposta e por isso precisou divulgar a imagem ousada do casal. Na foto, ela cobriu as partes íntimas com faixas nas cores do Brasil.

"Pois é, como vocês já sabem, eu e meu noivo perdemos uma aposta com alguns casais de amigos, em um bolão, sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa. Os perdedores deveriam postar uma foto, nus, nas redes sociais. Como promessa é dívida, estamos pagando a nossa! Tá pago", disse Jenny, que quis saber dos internautas: " E aí, qual é a sugestão de placar de vocês para o jogo do Brasil de hoje?".