Bruno GagliassoReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 14:59 | Atualizado 28/11/2022 17:44

Rio - Bruno Gagliasso mostrou aos seguidores, nesta segunda-feira (28), que ganhou uma mudança de visual realizada pelas mãos dos filhos Titi, de 9 anos, e Bless, de 7 anos, frutos do casamento com Giovanna Ewbank. As crianças rasparam o cabelo do pai, que exibiu a careca em uma publicação no Instagram.

fotogaleria "Ser pai é… confiar que seu filho de 7 e sua filha de 9 anos saibam cortar o seu cabelo. Máquina zero", escreveu na legenda.

Nos comentários, Bruno Gagliasso recebeu elogios pelo novo visual. "Quem é lindo é lindo. Igual vinho, papai", disse Thiago Martins. "Deu certo eles arrasaram!", afirmou Ingrid Silva. "Genial", comentou Zeca Camargo.