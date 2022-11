Léo Aquilla celebra nascimento de primeira neta - Reprodução / Instagram

Léo Aquilla celebra nascimento de primeira netaReprodução / Instagram

Publicado 29/11/2022 13:35

Rio - Léo Áquilla usou as redes sociais, na segunda-feira, para comemorar o nascimento de sua primeira neta, Heloísa, fruto de seu primogênito, Vitor Áquilla. No Instagram, a Deputada Federal descreveu a emoção de segurar o bebê nos braços e garantiu elogios dos seguidores.

"Apresento, com muita alegria, a Heloísa, minha neta que acabou de nascer. Não consigo conter a emoção nesse momento. Deus proteja meu coração", escreveu Leonora na legenda de uma foto em que aparece ao lado da pequena.

Em seguida, ela aproveitou para compartilhar o nome de usuário do perfil que fez para neta no Instagram. . "Amores, construí uma página para registrar a vida da Heloísa, minha netinha que nasceu ontem. Me ajudem? Sigam, lá, @heloaquilla. Não estou aguentando tanta fofura", declarou.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enviar mensagens de carinho às duas. "Parabéns, muitas felicidades!", escreveu um seguidor. "Lindas! Deus abençoe!", disse outra. "Heloísa, seja bem-vinda! Você foi amada desde o momento em que foi concebida", afirmou uma fã. "Coisa mais linda, gente!", elogiou uma usuária.