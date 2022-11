Samara Felippo assume fios brancos e recebe críticas - Reprodução/Instagram

Samara Felippo assume fios brancos e recebe críticas

Publicado 29/11/2022 14:21

Rio - Samara Felippo fez um desabafo sobre as críticas que recebe por ter assumido os cabelos brancos. Em participação no programa "De Lado com Fefito", a atriz, de 44 anos, ressaltou que o envelhecimento feminino é um dos debates que ela defende, e que exerga como uma forma de empoderamento.

"Eu não posso mais fazer o que depois dos 40? Por que não posso mais fazer? Por que não posso deixar meu cabelo branco? Por que não posso usar uma saia curta? Eu recebo muitas críticas, de mulheres principalmente, é uma loucura. 'O que suas filhas vão pensar? Não tem vergonha?'. Tenho não!", disse ela.

"[Assumir os cabelos brancos] É uma rebeldia praticamente. Quando uma pessoa que há muito tempo não vê me olha hoje grisalha, ou sem maquiagem, com meu melasma, fala: 'Meu Deus, como aquela menina da 'Malhação' envelheceu'. Eu envelheci! Tudo mundo vai envelhecer. Eu não morri!", continuou.

Nas redes sociais, Samara aprofundou o debate. "Por que a sociedade insiste em rotular, rejuvenescer mulheres o tempo todo? Cremes “anti-rugas”, “ANTI- age”. É tudo ANTI vc envelhecer. ANTI sua liberdade, ANTI seu corpo, ANTI suas marcas. Não tenho NADA contra autocuidado, bem estar do nosso corpo, mas é tudo ANTI sermos nós, mulheres principalmente pós os 40. Puxa aqui, preenche ali, pinta a raiz, lipa, depila, tira essa mancha, não usa essa roupa fica ridículo, NÃO ENVELHEÇA!!!!!!", pontuou ela.

Por fim, a atriz explicou que ainda está se adaptando aos fios brancos. "Eu hoje olho pra minha raiz que cresce e ainda não consigo amar por completo. É impregnado na gente. Nos educam tanto pra nos odiarmos e fica entranhado em cada célula do seu corpo. Repito sempre: E olha que sou uma mulher super dentro do “padrão”. Mas envelhecer… aah como ainda é duro envelhecer aqui. Seguimos, lindas aos 40, 50, 60...", refletiu Samara.