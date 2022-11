Bruna Linzmeyer pinta cabelo e sobrancelhas de amarelo para torcer pelo Brasil em estreia na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 16:58 | Atualizado 24/11/2022 17:37

Rio - Animada para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar, Bruna Linzmeyer decidiu renovar o visual para torcer pela Seleção no jogo desta quinta-feira, contra a Sérvia. A atriz de 30 anos pegou os fãs de surpresa ao surgir com o cabelo e as sobrancelhas pintadas de amarelo em fotos publicadas no Instagram. Para completar o look, a global vestiu uma camisa verde, utilizando as cores da bandeira brasileira.

"Servindo lookinho com as cores do dia", disse ela, na legenda da publicação. Nos comentários, Bruna colecionou elogios dos seguidores: "Demais!", escreveu Drica Moraes. "A musa do Brasil, o hexa vem com essa energia", disse uma internauta. E rolou até comparação com um ícone nacional: "O próprio Canarinho Pistola", brincou outra pessoa.

