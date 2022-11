Theodoro Cochrane e a mãe, Marília Gabriela - Reprdoução/Instagram

Rio - Theodoro Cochrane foi entrevistado pela mãe, Marília Gabriela, no "Gabi de Frente de Novo", no YouTube e falou um pouco sobre a experiência de ser filho da apresentadora. O ator, de 44 anos, explicou o peso do privilégio que lhe foi dado desde criança.

"Você já declarou em uma entrevista que durante um bom tempo foi insuportável ser meu filho. Você superou isso e você poderia explicar por que era tão difícil?", perguntou Marília Gabriela.

"Então, mas é bom que você já foi para frente do que rolou. Aí eu tive esse momento de: 'nossa, você é maravilhosa, você é maravilhosa em tudo'. Chega uma hora que eu vou me influenciar nisso, querer ser ator, querer ser diretor, querer trabalhar com as artes, ser sempre uma pessoa comunicativa, ser orador de colégio e ser muito enaltecido por isso, ter uma mãe e um pai que de alguma forma estragaram porque elogiaram muito. A gente acha que a gente é maravilhoso e a gente não é tão maravilhoso assim", argumentou.



"Isso é em função social dos pais, é estragar com elogios seus filhos?", destacou a apresentadora.

Theodoro prosseguiu com seu raciocínio. "Aí a gente entra no mercado de trabalho e eu realmente comecei a sentir o preconceito de... Eu tinha as portas abertas, sempre tive portas abertas, conheci muita gente, mas essa porta não me permitia entrar necessariamente nos lugares. Eu sentia que exigia... as pessoas já tinham um preconceito de ser filho, sempre ser uma pessoa que nunca fez nada, nunca estudou, sempre teve tudo de bandeja. Sim, eu tive muitas coisas. Eu tive uma boa educação, eu tive... conheci pessoas interessantes, mas eu sempre fui muito CDF e por isso sempre quis mostrar que eu faço as coisas muito, de uma forma muito correta para conseguir chegar perto da excelência que você sempre fez tudo na tua vida", afirmou ele.