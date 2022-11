Romulo Estrela e a mulher, Nilma Quariguasi - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 13:47

Rio - Romulo Estrela fez questão de declarar publicamente o amor por sua mulher, Nilma Quariguasi, que completa 37 anos nesta quinta-feira (24). Sucesso em "Travessia" como Oto, o ator, de 38 anos, compartilhou algumas fotos ao lado da amada, com quem tem um filho, Theo, de 6 anos.

"Hoje é seu dia, meu amor. Ter você por perto é carinho, cuidado, inspiração, é amor puro. Dividir a vida contigo é a coisa mais deliciosa desse mundo. Desejo que o universo continue te abençoando, que você siga realizando todos os seus sonhos, isso realiza a gente também. Te amamos com todo nosso amor", escreveu o ator para a empresária, com quem é casado desde 2017.



Em recente entrevista no "Conversa com Bial", Romulo revelou o desejo de ser pai novamente. "Isso é uma questão nessa casa. Eu converso muito com a Nilma, ela está em um momento de trabalho intenso e ela fala que agora ela não consegue nem pensar nisso e a gente do lado de cá só respeita. Mas o desejo existe, queremos um irmão para o Théo”, contou.