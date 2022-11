Grecthen rebate críticas dos internautas - Reprodução do Instagram

Grecthen rebate críticas dos internautasReprodução do Instagram

Publicado 24/11/2022 10:43 | Atualizado 24/11/2022 10:58



Rio - Gretchen, de 63 anos, não tem mesmo papas na língua. Após posar de biquíni no Catar e admitir que estava se bronzeando escondida, devido às leis de vestimenta do país, a cantora rebateu as críticas que recebeu dos internautas, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. Em seu desabafo, a mulher de Esdras de Souza deixou claro que conhece a cultura do país do Oriente Médio.

"Eu acho que tem certas pessoas que entram no meu Instagram e pensam que eu sou alguma ignorante. Sabe o que essas pessoas não sabem é que eu estudei, fiz faculdade, viajo muito. Conheço a cultura de vários países. Teve gente idiota que andou escrevendo no meu post. 'Olha, cuidado para não ser presa com as roupas que você anda'. Ando sim, com as roupas que você gostaria de andar. Você está achando que eu vou ficar me expondo aqui no Catar? Meu amor, antes de tudo, eu sou uma pessoa que tem estudo que fez faculdade, que conhece cultura, principalmente cultura dos outros países", afirmou ela.



"Aqui, de manhã, como a casa é particular, e tem piscina particular, e praia particular, a gente pode ficar de biquíni, de shorts, aqueles que eu gosto, bem com a polpinha da bunda aparecendo. Até porque o meu marido adora ver. Então a gente fica aqui em casa todos os brasileiros que estão aqui ficam à vontade. Aí quando a gente vai sair, todos nós vamos bem vestidas, inclusive de véu. E quando a gente sai a gente tem lenços de cada cor para as nossas roupas", concluiu.