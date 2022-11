De férias na Indonésia, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb trocam de ilha após terremoto - Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2022 09:32

Rio - De férias na Indonésia, Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb, usaram as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para dizer que decidiram se deslocar até uma outra ilha após o terremoto que atingiu o país. No Instagram, o ator tranquilizou fãs e familiares e disse que a mudança de ilha foi motivada pela falta de sinal de celular na região em que os dois estavam anteriormente.

"Oi, gente! A gente teve que voltar para essa ilha, porque só aqui tem sinal de internet. Há dois dias veio uma tempestade e chegou a sacudir a cabana onde a gente estava", iniciou o artista via stories.

Logo depois, Cauã aproveitou para prestar seus sentimentos às famílias afetadas pela tragédia na capital do país. "Fiquei sabendo, também, que o terremoto lá em Jacarta foi muito pior do que eu imaginava e do que tínhamos notícias: foram mais de 270 mortes. Então, desejo tudo de bom, muita luz para essas famílias", disse ele, acrescentando que o tempo melhorou na região em que está hospedado agora. "Eu desejo muita saúde para vocês, tá bom? Tudo de bom!", finalizou.