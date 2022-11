Bruna Biancardi posa de maiô em Maldivas - Reprodução do Instagram

Publicado 24/11/2022 09:52

Rio - Bruna Biancardi, de 27 anos, encantou os internautas ao publicar uma série de cliques de maiô cavado no Instagram, na madrugada desta quinta-feira. Nas Ilhas Maldivas, a ex-namorada de Neymar esbanjou beleza e boa forma ao posar usando o traje de banho, com a estampa 'Made in Brazil' e nas cores do país, em um cenário paradisíaco.

Os internautas não perdoaram e, através dos comentários, brincaram com a possibilidade da modelo desconcentrar o atacante da seleção brasileira no jogo de estreia da Copa do Mundo, sediada no Catar, nesta tarde. "Assim desconcentra o Ney", comentou um. "Mana, o nosso menino Ney precisa ficar calmo, não faz isso que você deixa ele agitado", disse outro.

No entanto, alguns fãs disseram que as fotos poderiam dar uma forcinha a mais para o craque. "Agora o hexa vem", afirmou um internauta. "Desconheço incentivo melhor que esse", reagiu outro.







