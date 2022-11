Jessie J relembra aborto nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Jessie J relembra aborto nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2022 11:01 | Atualizado 24/11/2022 11:02

fotogaleria Rio - Jessie J, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar o aborto espontâneo que sofreu em novembro de 2021. No Instagram, a cantora britânica refletiu sobre a experiência e admitiu que apesar de ainda sofrer com o episódio, adquiriu "força" e "sabedoria" para lidar com as dificuldades da vida.

"Há um ano atrás me contaram que o meu bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Mesmo que eu consiga contar a história agora sem chorar, ainda estou descobrindo todas as coisas positivas que essas experiência me trouxe. Força. Sabedoria. Empatia. Gratidão", iniciou a artista pop via stories.

"Ainda dói, e por todo o dia fiquei pensando em todas as mulheres, homens e famílias que passam por isso inúmeras vezes e quão fortes eles são. O luto é uma jornada esquisita e pessoal. O tempo ajuda, mas nunca realmente apaga", ponderou.

"Estou enviando o meu amor e forças para todos os corações que estão machucados ou que estão passando por isso agora. E para o meu pequeno anjo. Eu sinto você o tempo todo. Especialmente hoje", disse Jessie J, acrescentando: "Sinto em meu coração que nos encontraremos em outro lugar".