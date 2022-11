Maisa, Luciano Huck e Larissa Manoela já estão prontos para a estreia do Brasil na Copa - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 12:37

Rio - É hoje! A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (24), e os brasileiros já acordaram de verde e amarelo. Faltando ainda algumas horas para o jogo, os famosos começaram a compartilhar sua ansiedade e seus looks nas redes sociais.

Maisa chegou no Catar para assistir a estreia do Brasil, Larissa Manoela foi trabalhar trajada das cores da bandeira. Luciano Huck também posou com a camisa verde e amarela da Seleção. "Como é bom voltar a usar esta camisa. Manto sagrado. Para cima, Brasil", escreveu ele na legenda da foto, fazendo referência aos eleitores do presidente Bolsonaro que se apropriaram da camisa e da bandeira brasileira como indentificação de seu posicionamento político.

Outros famosos como Juliana Paes, Carolina Dieckmann e Pedro Certezas também já estão prontos para a partida de Brasil contra a Sérvia que começa às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Lusail, em Doha.