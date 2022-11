Kleber Bambam se compara a Juliette e diz ser mais famoso - Reprodução/YouTube/Instagram

Kleber Bambam se compara a Juliette e diz ser mais famosoReprodução/YouTube/Instagram

Publicado 24/11/2022 20:57

Rio - Após 20 anos de sua vitória na primeira edição do "Big Brother Brasil", Kleber Bambam comparou sua fama com o sucesso de Juliette Freire em 2021. Durante entrevista ao podcast "Ticaracaticast", o influenciador afirmou ser "maior" que a cantora, que deixou o reality da TV Globo como a ex-participante com o maior número de seguidores no Instagram, além de fechar contratos milionários para publicidade.

fotogaleria

"Com 20 anos de televisão, eu sou e me considero um mito. Não por arrogância, mas por história. Tenho um legado", começou o modelo. "Falaram até da Juliette para mim. Pessoal, Juliette é um mito? Neste ano, eu já não ouvi mais falar dela. Se você pergunta para o porteiro, o faxineiro ou o frentista na esquina, ninguém já nem lembra dela", disparou Bambam.

Em seguida, o fisiculturista ainda questionou o engajamento de Juliette nas redes sociais: "Ela tem mais de 30 milhões de seguidores. Será que aquilo ali é real?", disse Kleber. "Você está se comparado à Juliette, você está um pouco deslumbrado", respondeu o apresentador do programa, Carioca, sem convencer o convidado.