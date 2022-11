Xororó e Lucas Lima trocam hino nacional por 'Evidências' em estreia do Brasil na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Xororó e Lucas Lima trocam hino nacional por 'Evidências' em estreia do Brasil na Copa do MundoReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 18:59 | Atualizado 24/11/2022 19:02

Rio - Xororó e Lucas Lima fizeram uma brincadeira, nesta quinta-feira, antes do Brasil derrotar a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo 2022, no Catar. O cantor sertanejo, da dupla com Chitãozinho, se juntou ao marido de Sandy para cantar o clássico "Evidências" no lugar do hino nacional brasileiro, em vídeo publicado no Instagram.

fotogaleria

"Hino Nacional já rolou aqui. Começou a Copa!", celebraram os artistas, na legenda do vídeo em que aparecem vestindo camisas da Seleção, enquanto cantam com a mão no peito.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram suas reações divertidas à postagem: "Socorro, isso tá demais (risos)", disse Mari Palma. "Zerou!!!", escreveu Marcos Mion. "Melhor vídeo da Copa até agora", declarou a repórter Tati Machado. "Único hino possível", disparou um internauta.



Confira: