Letícia Cazarré e a filha, Maria GuilherminaReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2022 10:02

Rio - Letícia Cazarré usou as redes sociais, na quinta-feira, para contar aos seguidores que testou positivo para Covid-19. No Instagram, a bióloga, que é esposa do ator Juliano Cazarré , afirmou que segue em isolamento no hospital onde tem acompanhado a filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com uma cardiopatia rara chamada Anomalia de Ebstein.