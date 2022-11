Letícia e Juliano Cazarré completam 11 anos de casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2022 13:56

Rio - Letícia Cazarré usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar seus onze anos de casamento com Juliano Cazarré. No Instagram, a bióloga escreveu um texto romântico e não poupou elogios ao ator, com quem é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.

"Não há reencontro sem separação. Estamos sempre ao lado daqueles que amamos. O amor não é o encontro dos olhares. É o encontro dos corações", iniciou Letícia na legenda de uma imagem do casamento. "Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado, Juliano Cazarré. Nossos corações nunca estiveram tão unidos", finalizou.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para enviar mensagens carinhosas ao casal. "Deus os abençoe, muito, muito, muito", escreveu uma internauta. "Casal de verdade, que cumpre aquilo que foi falado ao outro diante de Deus", opinou outra. "Parabéns! Deus abençoe vocês, sempre!", disse uma fã.