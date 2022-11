Carolina Dieckmann e Mel Maia se reencontram após 8 anos de ’Joia Rara’ - Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2022 13:03 | Atualizado 11/11/2022 13:07

Rio - Carolina Dieckmann, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar seu reencontro com Mel Maia, de 18. No Instagram, a atriz comentou sobre a época em que trabalhou com a jovem, há oito anos, na novela "Joia Rara", da Rede Globo, e ainda relembrou Domingos Montagner, que também atuou na obra, mas faleceu em 2016.

"Sei que estou atrasada em matéria de 'tbt', mas acontece que estamos em lumiar — mel e eu — revivendo esse encontro lá de 'Joia Rara', e eu só recebi essa foto hoje de manhã, de modo que quis postar mesmo assim, porque fiquei com saudade de tudo que já vivemos e emocionada com o que ainda vamos viver", escreveu Dieckmann na legenda dos registros de antes e depois das duas artistas.

Ao decorrer do texto, a atriz aproveitou para citar o amigo, Domingos Montagner, que morreu em decorrência de um afogamento. "Hoje sonhei com o Domingos Montagner. Deve ter a ver; a vida apronta bonito: Mundo, você está aqui!", finalizou ela, referindo-se ao nome do personagem do ator em "Joia Rara".