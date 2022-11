Poliana Rocha ganha festas surpresas em comemoração ao seu aniversário - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha ganha festas surpresas em comemoração ao seu aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2022 09:44 | Atualizado 11/11/2022 09:44

Rio - Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, completa 46 anos no próximo domingo, dia 13 de novembro, mas já deu início às comemorações. Nas redes sociais, a empresária compartilhou registros das duas festas surpresas que ganhou, indicando que uma havia sido organizada por seus amigos e outra pela família.

fotogaleria

"Fiquei muito feliz e agradecida com a surpresa linda que ganhei! Festa maravilhosa, incrível, com pessoas especiais, que fazem toda diferença!", escreveu Poliana no Instagram, ao mostrar imagens da primeira festa, em que aparece cercada de balões e docinhos ao lado dos amigos.

Mais tarde, a empresária, que é mãe de Zé Felipe, demonstrou felicidade ao ganhar uma segunda comemoração, mas desta vez, na residência da nora. "Chego na casa da Virginia, olha que coisa maravilhosa! Outra festa surpresa. Estou emocionada, vovó chorona", disse ela, que aproveitou para filmar parte da celebração. "Estou tremendo. Nem tem como agradecer. Estou tão feliz!", afirmou.