Luana Piovani comenta mudança de Pedro Scooby para o Brasil - Reprodução/Instagram

Luana Piovani comenta mudança de Pedro Scooby para o BrasilReprodução/Instagram

Publicado 10/11/2022 19:16

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comentar a decisão de Pedro Scooby, com quem tem três filhos, de se mudar para o Brasil. Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma reflexão sobre a nova fase da família, agora que o surfista deixará Portugal para passar uma temporada no Rio de Janeiro com Cintia Dicker.

fotogaleria

"Acordei com uma disposição. (...) Sabe aquela sensação de ano novo, de força, vontade de vencer e de certeza de que tudo o que vai acontecer na sua vida vai ser pro bem? Foi essa sensação que acordou comigo hoje", começou Luana. "Pedro e Cintia vão embora de Portugal, ela está grávida, vai ter a Aurora no Brasil e, aparentemente, eles ficam lá por, no mínimo, 6 meses e o máximo a gente não sabe quanto", explicou.

Mãe de Dom, Bem e Liz, a artista disse que conversa com o ex-marido, mas não sabe de todos os detalhes da mudança: "Não sei quais são os planos dele, o que ele pretende e não pretende. Sei que ele quer voltar depois das férias, vamos ver. Não tem jeito, a gente tem que viver a vida para ver qual vai ser", declarou.

"Deus me deu essa sensação hoje de manhã e eu entendi que a missão é minha e que eu vou vencer. Vencer como sempre venci todos os desafios que apareceram na minha vida", continuou ela. "Sei que as coisas vão se ajeitar. Agora o Pedro paga pensão, eu cuido das crianças, ele vem matar a saudade quando puder e a gente vai levando", finalizou Luana.