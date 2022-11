MC Smith conversou com Tuka Carvalho sobre quando foi preso, acusado por apologia ao tráfico - Divulgação

Publicado 10/11/2022 20:57 | Atualizado 10/11/2022 21:09

Rio - O funkeiro MC Smith relembrou de quando foi preso após ser acusado de apologia ao tráfico de drogas e de ter envolvimento com facção criminosa. Em entrevista ao podcast "Bulldog Show", apresentado por Tuka Carvalho, o cantor falou com bom humor sobre a situação que aconteceu em 2010.

"Eu achei maravilhoso, entrei pra história do país (risos)… Eu falei para a delegada: ‘doutora, se a senhora soubesse como eu estou feliz de estar aqui’… Foram as melhores amizades que eu fiz na minha vida, dentro da prisão. Quando você entra no sistema carcerário, você vê que o direito e a lei não é para todos… Eu falei para a doutora: ‘obrigado, porque quando eu sair daqui meu cachê vai subir, o povo ama o que é proibido…’", contou.

Ao lado dos MC's Frank, Tigrão e Max, o artista enfrentou acusações de usar o funk para promover o tráfico e incitar a violência. Parte das investigações foi baseada em vídeos que frequentadores e os próprios funkeiros colocaram na internet. Em um deles, após a ocupação do conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, as referências ao tráfico eram explícitas. Com o nome "O bonde do Complexo está na Rocinha", os MCs Ticão e Frank citavam traficantes como Fabiano Atanázio, o FB, chefe do tráfico no local, e Luciano Martiniano da Silva, o Pezão.