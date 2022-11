Iza janta com Seu Jorge e Lewis Hamilton - Reprodução do Instagram

Iza janta com Seu Jorge e Lewis HamiltonReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2022 18:16

Rio - Após o encontro de Iza, Lewis Hamilton e Seu Jorge, na última terça-feira (8), os internautas começaram a suspeitar de um affair entre a cantora e o automobilista. Os brasileiros postaram em suas redes sociais fotos do encontro, e os comentários rodaram em torno do suposto novo casal. Até Seu Jorge entrou na brincadeira, ao ser perguntado se estaria de "vela" para os amigos, o cantor respondeu: "Sabe de nada inocente hahahaha. Bom dia".

fotogaleria

Outros fãs e amigos das celebridades também mostraram sua vontade de ver os dois juntos. Os comentários abusaram da criatividade ao falarem: "Seu Jorge padrinho do novo casal global!", "Iza e 'Luis Amilton' pelo amor de deusa, façam filhos e salvem o futuro da humanidade", "Gente, é errado shippar a Iza e o Lewis? Que casal!", "Trio lindo! Hamilton & Iza, Seu Jorge cupido! Adoro!!", "Iza solteira… Já estou shippando", "To shipando tanto essa linguagem corporal da Isa e do Hamilton seu Jorge é seu Jorge, cara inexplicável"