Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2022 15:39

Rio - Luciana Gimenez abriu o jogo sobre o assédio que sofreu da mídia e do público após o nascimento de seu primeiro filho, Lucas, fruto do relacionamento com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. Em entrevista ao "Podcalizando", nesta quarta-feira, a apresentadora relembrou a forma como enfrentou a exposição de sua vida pessoal e familiar depois do affair com o cantor, em 1998.

"Foram 18 anos de tortura. Porque falavam muita besteira, expunham o nome dele e eu não queria falar do assunto. Mas falavam o que queriam. Fui muito assediada, essa tortura do Lucas acabou quando ele fez 18, e eu dei uma festa de 18 anos para ele", contou a ex-modelo de 53 anos.

A empresária ainda fez questão de destacar que Jagger marcou presença na celebração e ficou hospedado na casa de Luciana e seu então marido, Marcelo de Carvalho, de quem se separou em 2018. "Foi quando pararam de falar que não éramos amigos. Ele estava na casa do Marcelo, comigo. Ninguém entendia que éramos amigos. Mas quando fizemos uma capa com ele, meus filhos e meu marido, foi ali que senti uma melhora grande", opinou.

Além disso, a apresentadora do "Superpop", da RedeTV!, também elogiou o filho ao falar sobre as atitudes que tomou durante a infância do herdeiro. "Tive que dançar conforme a música, infelizmente ele foi muito protegido. Eu me escondi muito, deixei de me expor, deixei de morar onde morava, porque achava que era uma proteção. Mas a vida foi muito generosa comigo. Lucas é um jovem homem de 23 anos, equilibrado, amado", declarou Luciana, que também é mãe de Lorenzo, de 11 anos. Atualmente, a famosa está em um relacionamento sério com o empresário Renato Breia, de 34 anos.