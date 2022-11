Zeca Pagodinho relembra dia em que ganhou carona de fã - Reprodução/YouTube

Zeca Pagodinho relembra dia em que ganhou carona de fã

Publicado 10/11/2022 18:38

Rio - Zeca Pagodinho relembrou uma história inusitada em sua participação no podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O sambista contou que, há cerca de dois meses, estava saindo de casa quando foi abordado por um fã que passava de carro e ganhou uma carona até um shopping na Zona Oeste do Rio.

"Eu estava na porta do meu edifício esperando um táxi e parou um cara e a mulher atrás com duas crianças. 'Pô, tira uma foto com a gente?'. Aí eu disse: 'Só se você me deixar no Barra Shopping'. 'Levo' (respondeu o fã)", relatou o cantor, no programa que foi ao ar nesta quarta-feira.

Em seguida, Zeca disse que encontrou o estabelecimento fechado, então precisou voltar com o rapaz e acabou levando a família para conhecer seu apartamento: "Chegou no Barra Shopping, e estava fechado. Não tinha táxi, não tinha nada. Ele disse: 'Eu te levo de volta'. 'Então, vou aproveitar que cê vai em casa, você vai conhecer minha mulher, meus filhos'", contou o artista. "Tiramos foto lá no meu apartamento, com vista para o mar. Depois fomos para a praia", finalizou.

