Renato Aragão lamenta morte de Roberto GuilhermeReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2022 15:30 | Atualizado 10/11/2022 15:51

Rio - Renato Aragão, de 87 anos, homenageou Roberto Guilherme, que faleceu aos 84 anos, nesta quinta-feira, através do Instagram. Os dois trabalharam juntos em 'Os Trapalhões', dando vida ao Soldado 49 e Sargento Pincel, respectivamente. "Hoje perdi um grande amigo. Meu coração está de luto", escreveu o eterno Didi Mocó, que também compartilhou uma foto ao lado do ator.

Nos comentários do comunicado publicado pela família de Roberto, confirmando seu falecimento, ex-integrantes da 'Turma do Didi' também reagiram à morte do artista. "Meu amigo querido, que Deus abençoe toda sua família linda e conforte todos os corações. Que sua passagem seja linda e abençoada como tudo que você sempre fez aqui conosco. Fica o amor e a eterna saudade de suas divertidas brincadeiras. E como foi bom e maravilhoso conviver e aprender com você. Gratidão por tudo e por tantos momentos geniais", comentou André Segatti. Daniel Del Sarto demonstrou surpresa. "Como assim? Meu Deus! Que os anjos recebam com aplausos esse grande homem e grande artista".

Veja o que mais famosos disseram:

Tadeu Mello: "Meu amigo, sempre com um astral maravilhoso, com muita dinâmica e talento no trabalho, sempre falava coisas lindas do desempenho da minha atuação cênica. Roberto, que Deus te receba com toda luz!".







Alexandra Richter: "Meus sentimentos aos familiares e amigos de Roberto Guilherme".







Andrea Veiga: "Como foi bom trabalhar com você. Vai com Deus, Roberto Guilherme ! Seu Sargento Pincel vai deixar saudade".







Andrea Sorvetão: Deus te receba assim … Sorrindo e cheio de luz. Homem sábio e talentoso. Obrigada por cada momento de aprendizado no trabalho e na vida. Nosso eterno 5º Trapalhão Sargento Pincel".







Barbara Bruno: "Vá na paz querido sargento Pincel! Viva Roberto Guilherme".







