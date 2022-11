Sabrina Sato fala sobre não ser a filha favorita dos pais - Reprodução/GNT

Publicado 10/11/2022 14:12 | Atualizado 10/11/2022 14:16

Rio - Sabrina Sato levantou um debate interessante durante o programa "Saia Justa", da GNT, nesta quarta-feira (9). A apresentadora revelou que, em sua família, é muito claro saber quais são os filhos preferidos: Karina, a mais velha, é a favorita do pai, Omar, e Karin, o caçula, o favorito da mãe, Kika. Ela explicou que fica aliviada de nunca ter recebido o peso desse título.

"Eu agradeço todos os dias por não ser a favorita da família. Isso é muito bom porque como a minha irmã tinha o peso de ser a favorita, de dar o exemplo para os irmãos, ser brilhante, me tirou o peso, me deixou livre para ser o que eu queria, para ter minhas escolhas, para ser a errada, a diferente. Pude ser a filha anti-exemplo", disse Sabrina.



E a @sabrinasato explicando por que acha ótimo não ser a filha favorita dos pais? "Me tirou um peso, me deixou livre para fazer o que eu queria, para ser a errada, a diferente, a filha anti-exemplo." #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/DDFLkN8Kqk — Canal GNT (@canalgnt) November 10, 2022

A apresentadora também levou o assunto para as redes sociais e perguntou se os seguidores acreditavam na expectativa criada sobre o filho favorito. O ator Marcelo Medici comentou a publicação dando sua opinião sobre a polêmica. "Acho que toda mãe percebe quais são as necessidades, as deficiências e as facilidades de cada filho, e tenta equalizar a relação baseada nessa percepção", disse ele, recebendo apoio dos internautas.