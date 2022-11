Carolinie Figueiredo abre seu coração sobre maternidade - Reprodução Internet

Carolinie Figueiredo abre seu coração sobre maternidadeReprodução Internet

Publicado 10/11/2022 18:40

Rio - A atriz Carolinie Figueiredo, de 33 anos, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (10), para desabafar sobre sua relação com a maternidade. A artista passou por uma fase turbulenta quando deu luz às crianças e fala sobre isso no texto de legenda. Um dos tópicos é seu casamento falido com Guga Coelho, com que ficou de 2010 até 2015 e teve seus dois filhos. Agora, seu desafio é a vida profissional e retomar a atuação pós maternidade.

fotogaleria

Na publicação, Caroline postou fotos com os filhos em carrossel e escreveu: "Aos 23 anos eu era mãe de dois e pausei minha carteira de atriz pra criar meus filhos: Casamento falido, insegurança com meu corpo, muito desajuste e a sensação de ter feito todas as escolhas erradas como mulher e mãe. Aos pouquinhos meu sonho profissional e minha autonomia foram ficando soterrados com os chamados de “mãe mãe mãe”, “cadê seus filhos?”, “com quem eles vão ficar pra vc trabalhar?” Sem contar a culpa de deixar meus filhos pequenos com outros cuidadores, repetindo na minha vida o padrão de trabalhar loucamente pra pagar as contas sem ver o filho crescer. O chamado da maternidade chegou como uma invocação. Eu mergulhei com tudo e inteira como costumo fazer nos meus movimentos de entrega e amor. Errei muito, me reconstruí, morri e renasci tantas vezes nesse corpo. “A maternidade colocou a atriz pra descansar e agora é a maternidade que devolve a atriz pra cena”. Sou atriz desde 5 anos. Desde cedo essa foi minha maior defesa, meu colo, meu eixo de autonomia e de ser vista. Um sonho a se realizar além da esperança de mudar de vida! Como atriz me sinto vista e amada, isso é uma cura profunda. O mundo não foi feito pra que mães prosperem e conquistem sua autonomia e prosperidade, principalmente as que vieram de família sem grana. Esse mês @mulheresquenascemcomosfilhos chega no Nordeste pela primeira vez, em Natal que ainda não conheço! Esse texto é pra avisar: estou retomando meu lugar de poder. E toda mulher que é mãe deveria sentir isso! Estou furando uma bolha ancestral na minha família. Estou saindo das estatísticas, estou retomando meu lugar de poder! Se você é mãe e em algum momento pausou seus sonhos pra criar os filhos eu consigo sentir a complexidade de fazer essa escolha. Que você encontre suas forças pra se reinventar e viver o que pulsa sua alma e o que relembra sua essência. Me deixe um (coração) se esse texto é pra você ou escreva um pouco da sua história."



Nos comentários, a atriz recebeu muito apoio das seguidoras. Uma internauta escreveu: "Assisto ao espetáculo no dia do meu aniversário! Convidei várias amigas e nos emocionamos demais! Uma terapia!", enquanto outra disse: "Que linda historia . Na opinião você deveria voltar como atriz acompanhei você muitos anos desde a minha infância até minha fase adulta. Acho você uma excelente atriz Parabéns pelo seu trabalho continue assim", e uma terceira comentou emocionada: "Que f*da te ler hoje! Me sinto assim como você, retomando meu lugar de poder! Grata pela partilha de sempre! Sigamos! Te vejo"