Publicado 10/11/2022 17:12

Rio - João Guilherme movimentou as redes sociais com uma nova polêmica, após xingar a cidade de Bananal, em São Paulo. Nesta quarta-feira, o ator de 20 anos se retratou com o prefeito William Landim da Silva (Republicanos), depois de chamar o município de "b*sta" em um vídeo publicado, na última terça-feira, nos Stories do Instagram.

"Caro prefeito William Landim, boa noite. Gostaria de reiterar o que lhe disse ao telefone sobre o comentário infeliz que fiz nas minhas redes sociais sobre a cidade de Bananal", iniciou o artista, em texto enviado para o político, via aplicativo de mensagens. "Como falei, a cidade sempre foi muito hospitaleira e carinhosa comigo e o elenco e só tenho a agradecer tamanha receptividade. Peço desculpas a você e aos cidadãos de Bananal. Para todo com que tive alguma troca durante minhas passagens pela cidade, todos carinhos e sorrisos foram sinceros", completou João Guilherme.

JOÃO GUILHERME, VOCÊ FOI ACOLHIDO PELA CIDADE QUE CHAMA DE " BOSTA" É BOM SABER QUE BANANAL TEM CULTURA! TEM EDUCAÇÃO! O povo Bananalense tem um estilo de vida e hospitalidade. O cantor Leonardo, seu pai não tem mais tempo de tornar você uma pessoa com índole. Mas você sim pic.twitter.com/gLpccbfM83 — Dulce1234 vou ser excluída parte II (@Dulce123411) November 8, 2022

A mensagem foi compartilhada pelo prefeito em postagem no Instagram, depois de se revoltar com o vídeo compartilhado pelo jovem ator. O filho de Leonardo esteve em Bananal para as gravações da segunda temporada da série "De Volta aos 15", lançada pela Netflix, que tem Camila Queiroz, Maisa Silva e Klara Castanho no elenco. A primeira temporada também foi gravada na cidade paulista, que recebeu o nome fictício de "Imperatriz" na trama.

Em postagem recente, William Landim chegou a ameaçar que revogaria a autorização para que a série fosse rodada em Bananal. Após a repercussão do caso, a produtora responsável pelo programa também divulgou uma nota à prefeitura: "Gostaríamos de informar que tivemos ciência nesta tarde do comentário feito em uma rede social por um dos atores da nossa série. A Glaz, sua equipe e o elenco não endossam a opinião expressa na postagem", diz o comunicado.

"Gostaríamos de reiterar a relação amistosa e cordial que sempre tivemos com a prefeitura e os cidadãos de Bananal, que receberam a produção com tanto carinho nesses dois últimos anos. Esperamos que esta parceria se estenda para muitos mais projetos", finaliza a nota. O prefeito de Bananal afirmou que João Guilherme não está mais na cidade e disse que "as gravações seguirão sem a presença do ator".

