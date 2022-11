Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel, morreu aos 84 anos, no Rio - Blenda Gomes / TV Globo

Publicado 10/11/2022 15:15 | Atualizado 10/11/2022 15:16

Rio - Em entrevista recente ao DIA, o ator Roberto Guilherme falou sobre espiritualidade e morte. O artista morreu aos 84 anos, nesta quinta-feira, em uma clínica na Zona Sul do Rio. O eterno Sargento Pincel tratava um câncer há alguns anos.

"Eu sou vidente e vejo o outro mundo tranquilamente. Eu vejo desde os oito anos de idade. Eu ainda era sargento paraquedista quando descobri que era comédia o que eu deveria fazer", disse Roberto Guilherme, na época com 81 anos.

"Eu olho para as pessoas e sei exatamente o que vai acontecer com elas. Não é sonho. Eu enxergo com clareza... Eu sempre converso com o outro mundo. Todo dia à noite, eu me deito no escuro do meu quarto para dormir e converso com os amigos do outro lado. As pessoas vão dizer que eu sou maluco, mas podem dizer à vontade. Eu não ligo", afirmou.

Luto

O ator Roberto Guilherme, de 84 anos, o eterno Sargento Pincel dos 'Trapalhões', morreu nesta quinta-feira. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A família do artista divulgou a informação no perfil dele no Instagram.

"Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz, melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês", diz a mensagem da família do ator.