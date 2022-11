MC Loma chora após piada de Lucas Albert sobre paternidade de sua filha, Melaine - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2022

Rio - Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma, preparou uma festa, nesta quarta-feira (9), para comemorar os dois meses da filha, Melaine, mas a noite não terminou muito bem. A cantora caiu no choro depois que o amigo, Lucas Albert, fez uma piada com o fato do pai da criança ser ausente.

A artista falou pela primeira vez do homem que a envgravidou durante o "PodCats", quando revelou que o rapaz não quis assumir a paternidade, chegando a pedir um teste de DNA, e ressaltou que ele está desempregado e é sustentado por um amigo. Durante o mesversário, Lucas ironizou a fala da cantora, insinuando que ele seria o amigo do pai da filha de Paloma.

"Rolou um boato aí de que estou bancando meus amigos. A partir de hoje eu estou bancando meus amigos. Agora estou bancando", disse o ex-De Férias Com o Ex.



Maryele Santos, uma das Gêmeas Lacração, imediatamente saiu em defesa de Mc Loma e sua filha, Melanie, e acusou o influenciador de estar querendo chamar atenção. "Ele sabe que o amigo não é o pai da Melanie, mas insiste nesse engajamento do assunto para estar na mídia. A Paloma está aqui mal e o amigo dele sofrendo hater de graça. Porém, o engajamento está garantido", disse ela, revoltada.

Em seguida, Maryele afirmou que a situação havia estragado a festa e que a amiga estava inconsolável. "Era uma vez uma noite feliz. Fico triste com certas coisas e pessoas. Sempre falei para Paloma tomar cuidado com ‘amizade’. As piadinhas sem graça machucam", destacou a Gêmea de Mirella Santos. "Ninguém vê o que passamos aqui vendo Paloma desse jeito. Isso serve para todo mundo que faz comentários ruins com ela. Podia ser a irmã de vocês, a mãe ou a filha", finalizou.

A mãe da MC também condenou a atitude de Lucas. "A gente abriu a porta da nossa casa para ele, estou revoltada", disparou ela. "Esse assunto machuca, vai machucar a Melanie quando ela crescer e machuca a Paloma. Agora, amigo que se diz amigo fica fazendo piada com um assunto desse?", completou Mirella.

Pouco tempo depois, Paloma surgiu nos stories do Instagram e suplicou para que parassem de abordar essa questão. "Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!", escreveu ela.

A repercussão do caso nas redes sociais fez com que Lucas Albert perdesse seguidores e se desculpasse em seguida. "Errei mesmo de ter falado isso. As meninas ficaram chateadas, e com razão", admitiu ele.