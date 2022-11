Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Lexa e MC GuimêReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2022 09:23

Rio - Lexa, de 27 anos, celebrou o aniversário de 30 anos de MC Guimê através do Instagram, na madrugada desta quinta-feira. A cantora publicou uma foto ao lado do funkeiro e se declarou para ele. Vale lembrar que os dois anunciaram o fim do casamento em outubro deste ano.

fotogaleria

"Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex-marido, MC Guimê. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintou! Parabéns", escreveu a funkeira. O cantor respondeu a publicação. "A primeira a me ligar e falar comigo. Deus te abençoe sempre! Se cuida. Muito obrigada".