​Claudia Raia​, de 55 anos,​ espera seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.​ O bebê se chamará Luca. Ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, ambos frutos do relacionamento com Edson Celulari. - AgNews

Publicado 10/11/2022 22:29 | Atualizado 10/11/2022 22:32

Rio - Esperando seu primeiro filho com Claudia Raia, o ator Jarbas Homem de Mello falou sobre a expectativa para ser pai durante uma entrevista com Ronnie Von, nesta quinta-feira. O bailarino de 53 anos revelou a surpresa com a gravidez da mulher, que havia congelado os óvulos há sete anos atrás.

"Planejamos fazer uma inseminação no final do ano passado, então ela estava toda preparada, com o endométrio todo certinho, só que os embriões não se formaram. Então, não conseguimos fazer a transferência", contou o artista. "Mas como ela já estava com toda aquela bomba hormonal, aconteceu, 'de uma maneira natural', porque ela tinha feito toda a preparação para a inseminação", explicou ele, no programa "Manhã do Ronnie", da RedeTV!.

"O que nos pegou de surpresa foi a maneira como aconteceu, porque estou preparado para ser pai desde sempre. A gente fala de ter um fruto do nosso relacionamento há dez anos", declarou o papai de primeira viagem.

Na ansiedade pelo nascimento de Luca, Jarbas destacou que não vê a criação do filho como um desafio: "Estou pronto para ser pai (...) Quando a gente soube da notícia já me veio uma força tão grande. Eu não imagino o que vai ser pegar no braço e ver a carinha dele, mas na hora que a coisa se concretizou mesmo, veio um negócio dentro de mim assim de: ‘Eu posso tudo agora’", refletiu ele.

O ator ainda celebrou o relacionamento com a atriz de 55 anos, com quem começou a namorar em 2012. "Sou muito abençoado por ter tido esse encontro e em um momento maduro da vida, que eu acho que foi mais incrível ainda", afirmou Jarbas.