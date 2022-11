Jonathan Azevedo e Cauã Reymond nos bastidores das gravações de ’Ilha de Ferro’ - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2022 15:09

Rio - Hoje é dia de TBT! Cauã Reymond aproveitou esta quinta-feira (10) para relembrar as gravações da série "Ilha de Ferro", da Globoplay. O ator publicou uma foto ao lado do colega de elenco, Jonathan Azevedo. Os dois surgem sem camisa usando luvas de boxe.

"#tbt com Jonathan Azevedo pra lembrar que hoje tem Ilha de Ferro. Quem tá vendo?", disse Cauã na legenda da publicação no Instagram. "Esse gomo aí que o pai vai está no verão kkkk amo vocês", comentou Jonathan.

"Perfeitos", escreveu uma internauta. "Queremos a terceira temporada", pediu um fã. "Gostosos", comentou um terceiro. "Impossível não assistir esta série", afirmou mais uma.