Publicado 10/11/2022 16:34 | Atualizado 10/11/2022 16:36

Rio - A atriz Lavínia Vlasak usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10), para relembrar os tempos que fazia parte do elenco da novela "O Rei do Gado". No Instagram, a atriz publicou uma foto com estrelas da drama, como Maria Helena Pader, Iara Jamra, Antônio Fagundes, Almir Sater, Sérgio Reis, Silvia Pfeifer e Oscar Magrini.

Na legenda, a artista desafiou os seguidores: "Para começar a quinta-feira com esse #tbt de respeito! Direto do túnel do tempo, em Vale a Pena Ver de Novo, Rei do Gado. Será que vocês adivinham alguns dos nomes que estão nessa foto? Comenta pra eu saber!"

Seus fãs entraram na brincadeira, mas a saudade da novela nas telinhas tomou conta dos comentários. Uma das seguidoras comentou: "Quando as novelas eram boas, época top, viu?", outra internauta disse: "Eu lembro dessa novela, hoje o nome da minha menina é Lavínia por que sempre achei seu nome bonito e sempre ficou na minha mente esse nome: quando eu tiver uma filha o nome dela vai ser Lavínia" e outro escreveu: "Tempo que as novelas eram maravilhosas só astros". Teve ainda quem lembrou dos personagens da trama: "Lia, Léia Mezenga, Ralf, Lurdinha, Pirilampo, Saracura, Bruno Mezenga..."