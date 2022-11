Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel, morreu aos 84 anos, no Rio - TV Globo / Divulgação

Publicado 10/11/2022 14:12 | Atualizado 10/11/2022 14:58

Rio - O ator Roberto Guilherme, de 84 anos, o eterno Sargento Pincel dos 'Trapalhões', morreu nesta quinta-feira. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A família do artista divulgou a informação no perfil dele no Instagram.

"Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz, melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês", diz a mensagem da família do ator.

Pinça, como também era afetuosamente chamado, lutava contra um câncer há alguns anos. O ator ficou marcado por seu papel em 'Os Trapalhões', o Sargento Pincel, que vivia brigando com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão.

Trajetória

Edward Guilherme Nunes da Silva escolheu o nome Roberto Guilherme para a carreira artística em uma homenagem a Roberto Carlos. O ator nasceu em 25 de agosto de 1938, em Ladário, Corumbá, no Mato Grosso. Aos 14 anos, o artista ensaiou uma carreira de jogador de futebol no Vasco da Gama.

Quatro anos depois, tornou-se paraquedista do Exército. Roberto Guilherme, porém, nunca deixou o futebol de lado. Ainda no Exército, fez parte da Seleção Brasileira Militar e chegou a disputar uma partida ao lado de Pelé. Ainda nas Forças Armadas, Roberto Guilherme escreveu uma peça de teatro amador, que foi encenada na sede do Olaria Atlético Clube, na Zona Norte do Rio. Certa vez, na ausência de um ator, Roberto Guilherme o substituiu. Ele foi visto por um produtor, que o convidou para trabalhar na TV Rio.

Em 1963, ele foi para a TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão, o Didi. Os dois contracenaram juntos pela primeira vez em 1965, no humorístico "Um Dois, Feijão Com Arroz", que também tinha no elenco Dedé Santana, Dary Reis e Átila Iório. Mais tarde, ele passou a fazer parte do elenco fixo de "Adoráveis Trapalhões", protagonizado por Didi, Ted Boy Marino, Ivon Cury e Wanderley Cardoso.

Ainda em 1965, ele atuou em "Os Legionários", em que interpretou um militar. O personagem ainda não tinha nome, mas foi a base do Sargento Pincel. Ainda na TV Excelsior, Roberto Guilherme atuou em "002 Contra o Crime" (1965) e na novela infanto-juvenil "A Ilha do Tesouro" (1966).

A primeira vez em que o ator interpretou o Sargento Pincel foi na TV Record, no programa "Quartel do Barulho", de 1966. Em seguida, ele passou a fazer dupla com Renato Aragão na "Praça da Alegria", ainda na Record. Entre 1971 e 1974, ele atuou no programa "Os Insociáveis, também na Record, ao lado de Didi, Dedé, Mussum e da cantora Vanusa.

Em 1969, já na TV Tupi, Roberto Guilherme trabalhou ao lado de Costinha no programa "Do Que Se Trata". Ele também fez muito sucesso no programa "Telecentral do Riso", com a dupla Jojoca e Xexéu, que formou com José Santa Cruz.

Em 1980, Roberto Guilherme chegou a fazer teste para viver o palhaço Bozo, mas não ficou com o papel. Em 1981, foi para a TV Globo, onde participou de programas como "Viva o Gordo" e "Balança Mais Não Cai". Mas foi com o retorno de "Os Trapalhões" que o ator conquistou o público como o Sargento Pincel. Desde então, ele passou a fazer parte de vários projetos de Renato Aragão, como "Os Trapalhões em Portugal", produzido pela emissora portuguesa SIC.

Em 2015, entrou para o "Zorra", onde permaneceu até 2017. Seus últimos trabalhos na televisão foram "Treme Treme" e "Dra. Darci", em 2018, ambos no Multishow. No cinema, Roberto Guilherme atuou em mais de uma dezena de filmes. A maioria deles ao lado dos Trapalhões.