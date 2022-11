Vacina contra a Covid-19 segue nos postos de saúde de São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 10/11/2022 22:04

Rio – A Secretaria Municipal de Saúde emitiu, na noite desta quinta-feira (10), um comunicado informando a paralisação da aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. De acordo com a secretaria, não há previsão de quando novos aportes serão enviados pelo Governo Federal.



A paralisação ocorre após dados da Covid-19 no estado do Rio apresentaram aumento nas duas últimas semanas, quando comparados às semanas anteriores. Nas redes sociais, a SMS afirmou que a paralisação ocorrerá assim que as doses disponíveis acabarem, o que pode acontecer ainda nesta quinta-feira, "uma vez que a quantidade disponível é mínima".



Procurada, a SMS afirmou que o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, atenderá a imprensa nesta sexta-feira (11), das 7h às 8h, na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, para falar da paralisação.



A aplicação da primeira dose (D1) nesse grupo está suspensa desde 26 de outubro, mas a D2 continuava disponível por conta da reserva técnica garantida pela SMS. Porém, esse estoque também se esgotou diante falta de novos repasses de vacinas. A cobertura vacinal desse grupo está em 29% para a D1 e apenas 13% para D2. A SMS reforça a importância da vacinação para prevenir quadros graves de covid-19, e o uso de máscaras caso as pessoas apresentem sintomas gripais.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu um alerta sobre a importância da população completar o esquema vacinal para evitar casos graves e óbitos pela doença. O alerta acontece após os dados da Covid-19 no estado do Rio apresentaram aumento nas duas últimas semanas, quando comparados às semanas anteriores."Estamos observando um aumento ainda pequeno do número de casos de Covid relacionados à variante Ômicron. Isso já acendeu nosso sinal de alerta. As pessoas que ainda não se vacinaram devem ir a um posto e completar o esquema vacinal e tomar as doses de reforço. Isso é uma medida fundamental para evitarmos a reentrada de outras variantes aqui no estado do Rio e para proteger contra as formas mais graves da doença", destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.De acordo com a SES, a análise considera os registros da semana de 30 de outubro a 5 de novembro comparado à semana anterior. No período avaliado, a taxa de positividade dos testes de antígeno estava em 26%, e a de RT-PCR, em 15,90%.Segundo os dados, neste período, o vírus SARS-CoV-2 aparece em 22% das amostras testadas de pacientes com síndrome gripal e já é o vírus respiratório com maior prevalência no estado. Na semana anterior, o coronavírus aparecia apenas em 4% das análises. Já o sequenciamento genômico para a Covid-19 identificou que o Ômicron continua sendo a principal variante em circulação. As solicitações de leito para tratamento da doença também seguem em aumento, com uma média de 8 pedidos por dia.