Um revólver, um simulacro de pistola, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas foram apreendidos - Divulgação

Publicado 10/11/2022 21:01

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta quinta-feira (10), quatro traficantes em flagrante, no bairro Apollo 3, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Após receberem denúncias de que os criminosos estariam construindo uma guarita, os agentes foram até o local e constataram o fato. A construção foi embargada.

De acordo com a corporação, as equipes foram atacadas a tiros pelos traficantes e houve confronto. Após cessarem os disparos, os quatro homens foram detidos. Nenhum deles ficou ferido durante o tiroteio. Com eles foram apreendidos um revólver, um simulacro de pistola, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas.

A ocorrência segue em andamento.