Revoltados, passageiros protestaram na via na manha desta quinta-feira (10)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2022 18:30 | Atualizado 10/11/2022 18:48

Rio – O Governo do Estado determinou a apuração sobre a suspensão do serviço de trens em três ramais da SuperVia – o de Santa Cruz, Japeri e da extensão Paracambi –, na manhã desta quinta-feira (10) . Foram seis horas com mais de 50 estações fechadas. Revoltados, alguns passageiros na estação de Deodoro, que foi atingida em efeito cascata, atearam fogo em objetos e depredaram o local.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio (Agetransp) e o Procon-RJ abriram ocorrências para investigar os problemas no transporte, além de avaliar o atendimento aos usuários e os procedimentos para o reestabelecimento da circulação do modal. Segundo o Procon-RJ, caso as justificativas não sejam aceitas pela equipe técnica da autarquia, a empresa poderá ser multada em mais de R$ 12 milhões.



Em carta à SuperVia, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) cobrou um posicionamento sobre a omissão na prestação de esclarecimentos e demandou a apresentação, em até 24 horas, de um plano de contingência e explicações sobre o ocorrido.

Desde agosto, com a assinatura do Termo Aditivo 12, os recursos homologados pela Agetransp como parte do reequilíbrio econômico-financeiro têm destinação exclusiva e imediata para estabilização do serviço de trens e melhoria das condições da operação do sistema. Quinzenalmente, representantes da SuperVia e da Central RJ, empresa pública responsável pelo transporte ferroviário, se reúnem para acompanhar o cronograma de intervenções que constam no aditivo.