PM apreendeu quatro pistolas, rádio comunicador e entorpecentes - Divulgação / PMERJ

PM apreendeu quatro pistolas, rádio comunicador e entorpecentesDivulgação / PMERJ

Publicado 10/11/2022 17:18 | Atualizado 10/11/2022 17:19

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na tarde desta quinta-feira (10), após confronto, quatro homens por tráfico de drogas na comunidade da Grota, em Niterói.

De acordo com a PM, unidades realizavam o patrulhamento da área quando se depararam com oito homens armados e trocaram tiros. Após o confronto, cinco foram capturados, um deles, baleado, vindo a óbito no local. Na operação, foram apreendidas quatro pistolas, um rádio transmissor e farto material entorpecente.

Leonardo Luiz dos Santos Aires, de 32 anos, e Guilherme dos Santos Bittecourt, de 24 anos, foram identificados como membros da facção Comando Vermelho com anotação criminal prévia. João Victor Azevedo, de 18 anos, e Adriano Monteiro de Carvalho Filho, de 25 anos, não possuem passagem pela polícia.

A ocorrência, ainda em andamento, será encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.