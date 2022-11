O corpo foi resgatado pelos Bombeiros por volta das 18h40 - Divulgação

Publicado 10/11/2022 22:26

Rio - Um turista de 68 anos, que não foi identificado, morreu na tarde desta quinta-feira (10) após cair de uma falésia durante um passeio de quadriciculo, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. As informações são da 'TV Globo'.

De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o idoso estava sozinho no veículo. Testemunhas contaram que o homem perdeu o controle do quadriciclo, que acelerou em direção à borda da falésia e acabou caindo no precipício, que chega a altura dos 40 metros.

Populares tentaram prestar socorro, mas não conseguiam acesso ao homem. O Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo por volta das 18h40.