TJRJ revogou, nesta quinta-feira (10), duas prisões preventivas do ex-governador Sérgio CabralValter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Publicado 10/11/2022 21:42 | Atualizado 10/11/2022 21:55

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) revogou, nesta quinta-feira (10), duas prisões preventivas do ex-governador Sérgio Cabral, nas quais é acusado de ter pago propina ao ex-procurador-geral de Justiça do Rio Claudio Lopes. A defesa de Cabral já conseguiu derrubar quatro dos cinco mandados de prisão, mas ele seguirá preso por causa do processo em que foi condenado por propinas na obra de construção do Complexo Petroquímico do Rio pela Petrobras. A informação é do portal 'G1'.

Na decisão, os desembargadores da 5ª Câmara Criminal do TJRJ, concordaram com o argumento da defesa do ex-governador de que não existe mais razão para continuar com a prisão por causa do tempo passado dos supostos atos criminosos e também pelo fato de Claudio Lopes estar respondendo aos dois processos em liberdade.