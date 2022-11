Prefeitura divulga esquema de trânsito para a comemoração dos títulos do Flamengo neste domingo (13) - Divulgação

Publicado 10/11/2022 21:47 | Atualizado 10/11/2022 22:08

Rio – A comemoração dos títulos conquistados pelo Flamengo ocorrerá no próximo domingo (13), às 9h, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, nos mesmos moldes dos desfiles de megablocos que ocorrem no Carnaval. A escolha do local ocorreu após alinhamento entre os órgãos municipais, de segurança pública e o próprio Flamengo.

Para viabilizar a realização do acontecimento, os bloqueios de trânsito serão iniciados às 5h30, com os fechamentos do Túnel Rio 450 Anos, Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos e seus acessos. Além disso, às 10h ocorrerá o fechamento do Túnel Marcello Alencar, também no Centro, em ambos os sentidos. A previsão de término do evento é às 14h.



Devido às interdições para a comemoração, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio) recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas para seus deslocamentos e, se possível, evitem passar pelo Centro da cidade, pois o trânsito na região deverá estar impactado.



Para aqueles que têm como destino o Centro, a recomendação da Cet-Rio é que priorizem a utilização dos trens da Supervia e do Metrô, já que esses modos de transporte não são diretamente impactados por fechamentos viários ou utilizem a rota pela Lapa (Avenida Mem de Sá). Também é recomendado a antecipação dos horários de deslocamentos, especialmente para aqueles que têm compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont ou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para minimizar os impactos no trânsito da região, a Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) Porto e a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha serão suspensas.



Segundo a Companhia de Tráfego, A operação de trânsito contará com 175 agentes, entre guardas municipais, operadores da Cet-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios.



Os técnicos da Cet-Rio que ficam no Centro de Operações Rio (COR.Rio) irão monitorar a região do evento através de câmeras e, caso seja necessário, ajustes semafóricos serão implantados.