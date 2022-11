Um segundo envolvido no crime já foi preso - Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:45 | Atualizado 10/11/2022 18:25

Rio - O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (10) um cartaz para ajudar as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a obter informações que possam levar à prisão do foragido Davyd Fiszpan, de 24 anos. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte do soldado da Polícia Militar do Rio, Sandro Santos da Silva, de 30 anos, em janeiro deste ano, em Bonsucesso, Zona Norte. Um segundo envolvido no crime já foi preso.

Lotado no 22º BPM (Maré), Sandro morreu após ser baleado junto com outro policial militar nas proximidades do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes foram atingidos após abordar um veículo na Avenida Brasil. Os suspeitos abandonaram o carro onde estavam e fugiram em direção à favela Nova Holanda.

Contra o criminoso foi expedido um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Capita, pelo crime de homicídio qualificado, crime tentado e lesão corporal leve.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça ao Disque Denúncia nos seguintes canais: Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp: (021) - 99973 1177 e Aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.