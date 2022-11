Ação resultou na apreensão de quatro pistolas, um rádio comunicador e grande material entorpecente a ser contabilizado - Reprodução

Publicado 10/11/2022 17:29 | Atualizado 10/11/2022 18:28

Quatro suspeitos foram presos e um outro acabou morto após confronto com a PM na comunidade da Grota, em Niterói.#ODia



Divulgação pic.twitter.com/y5nPffWK54 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2022

Rio - Um homem morreu e outros quatro suspeitos foram presos durante confronto com a Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (10), na comunidade da Grota, em Niterói. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.De acordo com a corporação, a troca de tiros começou após uma emboscada realizada pelos criminosos contra a equipe que realizava patrulhamento na região. Assim que cessado os disparos, cinco suspeitos foram encontrados feridos no local, entretanto, um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos.No local do confronto, foram apreendidas quatro pistolas, um rádio comunicador e grande material entorpecente a ser contabilizado. A Ocorrência segue em andamento.

