Homem foi resgatado por moradores em uma moto - Rede Social

Homem foi resgatado por moradores em uma motoRede Social

Publicado 10/11/2022 17:45 | Atualizado 10/11/2022 18:22

Rio - Um morador foi baleado na tarde desta quinta-feira (10) na Comunidade Nova Holanda, dentro do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, durante uma operação da Polícia Militar.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), uma intensa troca de tiros foi ouvida na comunidade por volta das 15h45, inclusive com a presença de blindados pela região. Moradores relataram nas redes sociais que um homem estava em um bar da região quando foi atingido com um tiro no peito.

Uma imagem mostra ele sendo resgatado por moradores em uma moto. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A comunidade estava recebendo um evento, organizado pelo MC Poze do Rodo, para divulgar o seu novo clipe. Nas redes sociais, o músico anunciou a retirada do telão e das brincadeiras para as crianças devido a operação.

"Acabei de receber uma triste notícia e, infelizmente, mandei tirar o telão e os brinquedos. Não sei o que houve na Nova Holanda, mas a polícia entrou. Tem morador baleado", escreveu no Instagram.

A PM divulgou nas suas redes sociais que a operação tem como objetivo resgatar um motorista de caminhão e seu ajudante que teriam sido sequestrados por criminosos. Questionada, a PM ainda não respondeu sobre o confronto com morador baleado nem sobre prisões e resgate de reféns.

Por causa da operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, localizada na região da Maré, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento na tarde desta quinta-feira (10).