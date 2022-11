Unidade do Degase na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:00 | Atualizado 10/11/2022 18:21

Rio - A Justiça do Rio decidiu interditar parcialmente o Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), da Ilha do Governador, na Zona Norte. A medida foi tomada após o Governo do Estado não implementar todas as ordens definidas pelo Poder Judiciário, assim que denuncias de abusos sexuais contra internas surgiram. As informações são do RJ1, da TV Globo.

A magistrada Lúcia Mothe Glioche, da Vara de Execuções de Medidas, teria proibido o ingresso de novas internas para o cumprimento de medida socioeducativa de internação definitiva. O centro só está autorizado a receber casos de acautelamento e internações provisórias.

Procurado pelo DIA, o Degase não comentou a decisão da Justiça do Rio sobre a interdição parcial da unidade da Ilha do Governador. O local segue aberto para futuras manifestações.

Relembre o caso

Em julho do ano passado, o MPRJ apresentou a denúncia de abusos contra cinco agentes e o diretor da unidade socioeducativa feminina. Todos foram afastados de imediato por decisão da juíza Lúcia Mothe Glioche.

Os agentes Edilson Mendes de Araújo e Alisson Pires Barreto são apontados como autores dos abusos. Em depoimento, as menores disseram que os agentes Lucídio Ramos Martins e Thais Bernardes Sales Bento, além do diretor da unidade, Leonardo Lúcio de Souza, sabiam dos atos abusivos. Na denúncia, ainda aparece o nome do agente Raphael Peçanha Barreto, que coordenou um dos plantões na unidade.

Após as denúncias, a Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa foi obrigado a substituir todos os funcionários homens por mulheres, em dezembro de 2021, com multa diária de R$ 20 mil caso não fosse cumprido. Antes disso, ainda em julho, a agente de segurança socioeducativa Mariza Werneck se tornou a nova diretora da unidade.