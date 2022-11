Waguinho fala sobre a morte do filho Lucas - Reprodução do Instagram

Waguinho fala sobre a morte do filho LucasReprodução do Instagram

Publicado 11/11/2022 09:58

Rio - O cantor Waguinho, que fez parte do grupo de pagode Os Morenos, lamentou a morte do filho através do Instagram, na noite desta quinta-feira. Lucas Felipe, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na terça-feira (8), no Rio de Janeiro. O corpo do jovem foi enterrado nesta quinta (10) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.