Lucas Felipe era filho do cantor e pastor Waguinho - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/11/2022 16:38 | Atualizado 10/11/2022 16:51

Rio - Lucas Felipe, de 22 anos, filho do cantor e pastor Waguinho, que fez parte do grupo de pagode Os Morenos, foi assassinado com um tiro na terça-feira passada (8), no Rio de Janeiro. O corpo do jovem foi enterrado na tarde desta quinta (10) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. Familiares e amigos não quiseram falar com a imprensa.

Nas redes sociais, Waguinho Jr., irmão de Lucas Felipe, lamentou a morte do jovem. "É cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus está no controle! Teu gordinho vai te amar para sempre", desabafou.

Waguinho é cantor e participou do grupo Os Morenos entre os anos 1994 e 1999. Ele se tornou pastor evengélico e, atualmente, prega na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, de Silas Malafaia. Em 2010, Waguinho se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro, filiado ao PT do B, mas não se elegeu. Dois anos depois, também tentou se ele se eleger para a Prefeitura de Nova Iguaçu, ficando em terceiro lugar. Além de Lucas, Waguinho tem outros cinco filhos: Joyce, Stephanie, Waguinho Junior, Gabriel e Cainã.