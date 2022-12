Alanis Guillen curte estreia do Cirque Du Soleil com blusa transparente e sem sutiã

Rio - Allanis Guillen, de 24 anos, prestigiou a estreia do Cirque Du Soleil, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. Ousada, a intérprete de Juma Marruá em "Pantanal" escolheu uma blusa preta, transparente, e não usou sutiã. Famosos como Cauã Reymond, Alinne Moraes, Larisssa Manoela, André Luiz Frambach, Juliano Cazarré, entre outros, também estiveram no evento.

Conhecido por suas apresentações de tirar o fôlego, o Cirque Du Soleil está de volta ao Rio de Janeiro com o espetáculo "Bazzar", que estreia nesta quinta-feira. Ao longo de duas horas, o público carioca acompanhará uma trama cheia de reviravoltas e momentos emocionantes no show que marca o retorno da companhia canadense à Cidade Maravilhosa três anos depois da última turnê que teve passagem pelo Brasil.

Com direção artística de Johnny Kim, "Bazzar" segue a história de um grupo de artistas que são liderados pelo Maestro em diversas etapas do processo criativo de algo inovador e único. A trupe colorida inclui acrobatas, patinadores e trapezistas que cativam a atenção da plateia com números que desafiam a capacidade humana. O espetáculo foi exibido pela primeira vez em 2018, na Índia, e presta homenagem à trajetória do próprio Cirque Du Soleil desde sua fundação em 1984, no Canadá.

