O espetáculo 'Bazzar', do Cirque Du Soleil, surpreende o público com números de tirar o fôlego - Divulgação/Rene Paciullo

O espetáculo 'Bazzar', do Cirque Du Soleil, surpreende o público com números de tirar o fôlegoDivulgação/Rene Paciullo

Publicado 07/12/2022 07:00

Rio - Conhecido por suas apresentações de tirar o fôlego, o Cirque Du Soleil está de volta ao Rio de Janeiro com o espetáculo "Bazzar", que estreia nesta quinta-feira. Ao longo de duas horas, o público carioca acompanhará uma trama cheia de reviravoltas e momentos emocionantes no show que marca o retorno da companhia canadense à Cidade Maravilhosa três anos depois da última turnê que teve passagem pelo Brasil. Após a temporada em São Paulo, a montagem fica em cartaz até o dia 31 de dezembro, na tenda montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Com direção artística de Johnny Kim, "Bazzar" segue a história de um grupo de artistas que são liderados pelo Maestro em diversas etapas do processo criativo de algo inovador e único. A trupe colorida inclui acrobatas, patinadores e trapezistas que cativam a atenção da plateia com números que desafiam a capacidade humana. O espetáculo foi exibido pela primeira vez em 2018, na Índia, e presta homenagem à trajetória do próprio Cirque Du Soleil desde sua fundação em 1984, no Canadá.

"Com o novo espetáculo, quis trabalhar a coletividade tanto através da colaboração dos artistas uns com os outros como também pela interatividade com o público, criando algo como uma sinfonia", explica o diretor, que ainda explica a inovação que o espetáculo representa para o Cirque. "Muitos atos que vocês assistiram celebram novos elementos do circo, mas também trazem elementos mais antigos de volta para o primeiro plano", diz Johnny, que cita como exemplos o hairceau, técnica que mistura acrobacias no aro aéreo com suspensão de cabelo, e o mallakhamb, uma modalidade de ginástica tradicional indiana que estreou na companhia em "Bazzar".

Com ingressos que variam de R$ 61,50 a R$ 690, o 43º show apresentado pelo Cirque Du Soleil ainda conta com a participação de dois brasileiros: o percussionista Fred Selva e o bailarino Helder Vilela. Depois de protagonizar o espetáculo "Cosmos", o dançarino celebra a oportunidade de participar da turnê pela América Latina e de se apresentar em sua terra natal. "Estar no Brasil já é uma emoção sem tamanho. A ansiedade está me pegando porque toda a minha família e meus amigos vão poder me ver, isso é muito gratificante", confessa.

"Também é legal porque eu sou um artista brasileiro e a gente sabe que viver de arte no Brasil não é fácil. Então, quando outros artistas veem você fazendo arte e estando em uma das melhores companhias do mundo, eles sabem que é possível alcançar seus objetivos mesmo com tantos obstáculos que vão aparecer pelo caminho", declara Helder. "E, aqui, tudo é diferente! Tenho certeza de que vai ser a melhor plateia, porque a gente tem o gostinho brasileiro, aquele carisma, aquele calor latino. O Cirque vai passar e não vai querer sair daqui", brinca o paulista de 37 anos, que apresenta um solo aéreo em "Bazzar".

Já o mineiro Fred fala sobre a emoção de estar em sua primeira turnê com o Cirque Du Soleil: "Eu era fã desde sempre, comprava DVDs do Cirque, e o tempo foi passando. No início deste ano, uma amiga me mandou o site deles dizendo que estavam procurando um percussionista que fizesse exatamente o que eu sei fazer. Aí, eu mandei vídeos e fui convidado", relembra o músico de 31 anos.



"Minha função no show é trazer um sotaque brasileiro para a música, eu estou aqui falando e tocando na nossa língua", adianta ele, que ainda define um pouco da mensagem que "Bazzar" carrega: "É um espetáculo muito alto astral, com muitos personagens e cada um é diferente do outro. Quem vier vai ter uma experiência muito divertida, intensa, musical e muito bacana", promete. E Helder completa: "O Cirque Du Soleil tem uma história muito bonita e 'Bazzar' agrega tudo isso: emoção, aventura, caos e controle".

Confira o trailer:

SERVIÇO - Cirque Du Soleil no Parque Olímpico

Curta temporada de 8 a 31 de dezembro.

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 5001 - Barra da Tijuca.

Ingressos à venda a partir de R$ 61,50 (meia-entrada), disponíveis no site Eventim ou em bilheteria local.

Abertura da Casa: 1h antes do espetáculo.

Duração do Evento: 2h, com 20 minutos de intervalo.

Classificação Etária: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.