Publicado 09/12/2022 14:51 | Atualizado 09/12/2022 16:58

Catar - Não deu. Novamente contra uma seleção europeia em um mata-mata, o Brasil se despediu da Copa do Mundo. Em duelo nesta sexta-feira pelas quartas de final, a Seleção ficou no empate no tempo normal, saiu na frente na prorrogação, mas acabou cedendo a igualdade em 1 a 1, e nas cobranças de pênalti se despediu ao ser derrotada por 4 a 2. Brilhou novamente a estrela do goleiro Livakovic, que defendeu a cobrança de Rodrygo.





Com a classificação, a Croácia vai encarar o vencedor de Argentina e Holanda na semifinal da competição. A partida entre a equipe de Lionel Messi e os europeus também vai acontecer nesta terça-feira. O jogo vai acontecer na próxima terça-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).

O primeiro tempo entre Brasil e Croácia foi bastante tenso para os brasileiros. Os vice-campeões mundiais fizeram uma marcação muito forte nas principais válvulas de escape da Seleção, os dois atacantes Raphinha e Vinicius Junior. Com isso, a equipe de Tite pouco criou.

As melhores oportunidades foram em lances individuais de Neymar, que terminaram em finalizações simples para o goleiro Livakovic defender. O ponto forte dos croatas foi o toque de bola no meio-campo e também o lateral-direito Juranovic. Porém, nenhum oportunidade foi criada pelos europeus.

No segundo tempo, o Brasil teve amplo domínio, mas o goleiro Livakovic estava inspirado. Neymar teve duas oportunidades claras, frente a frente, mas acabou parando no arqueiro croata. Tite fez modificações tirando Vinicius Junior e Raphinha para tentar mudar o cenário. Rodrygo e Antony entraram em campo.

Os últimos minutos foram de ampla pressão do Brasil, porém, a Croácia conseguiu se segurar. Além das defesas do goleiro Livakovic, a Seleção também esbarrou na falta de capricho dos seus atacantes. Com isso, o jogo acabou indo para a prorrogação.

A prorrogação manteve o mesmo ritmo, com o Brasil em cima, porém, com dificuldades de definir. Porém, aos 15 minutos da primeira etapa brilhou a estreia de Neymar. O camisa 10 fez uma excelente jogada, tabelou com Rodrygo e Paquetá, driblou o goleiro Livakovic e tocou para o fundo das redes.

Em vantagem no placar, o Brasil acabou recuando bastante. E um raro momento em que a Croácia acabou achando um espaço, a seleção europeia acabou achando o empate. Aos 11 minutos do segundo tempo, Orsic foi no fundo e cruzou Petkovic finalizou, a bola ainda bateu na defesa e morreu no fundo das redes de Alisson. No fim, o Brasil ainda teve uma boa chance com Casemiro, mas o goleiro croata voltou a fazer a defesa.

Nas penalidades, novamente a Croácia levou a melhor. O goleiro Livakovic defendeu a cobrança de Rodrygo e Marquinhos finalizou na trave. Já os croatas converteram suas quatro cobranças e avançaram para a semifinal da competição, eliminando o Brasil.





FICHA TÉCNICA

CROÁCIA 1 (4) X (2) 1 BRASIL



Local: Education City Stadium, em Doha, no Catar

Arbitragem: Michael Oliver (ING)

Cartões Amarelos: Danilo, Casemiro, Marquinhos; Brozovic, Petkovic

Cartões Vermelhos: -

Gols: Neymar, aos 16 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Petkovic, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação.



CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Kovacic (Majer) e Modric; Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic) e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.



BRASIL: Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Richarlison (Pedro) e Vinícius Junior (Rodrygo). Técnico: Tite.